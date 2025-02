Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Gegen Verkehrszeichen geprallt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Biemenhorst, Dingdener Straße;

Einigen Sachschaden hinterlassen hat in Bocholt-Biemenhorst ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag. Der Unbekannte befuhr die Dingdener Straße stadtauswärts. Am Kreisverkehr mit der Auffahrt zur Bundesstraße 67 kam er offensichtlich nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Rand einer Verkehrsinsel und anschließend entgegengesetzt der Fahrtrichtung in den Kreisel. Dabei geriet der Unbekannte mit seinem Fahrzeug auf die Mittelinsel. Sein Auto prallte gegen ein Verkehrszeichen und riss es dabei aus der Verankerung. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

