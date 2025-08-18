Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis
Cloppenburg/Vechta (ots)
Cloppenburg - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden
Am Sonntag, den 17.08.2025, befuhr ein 21-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg den Ambührener Weg und beabsichtigte die Resthauser Straße zu kreuzen. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 38-jährigen PKW-Führer aus Dwergte, welcher die Resthauser Straße in Fahrtrichtung Cloppenburg befuhr. Infolge des Zusammenstoßes entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 11000,- EUR. Verletzt wurde niemand. Allerdings stellte sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme heraus, dass der Cloppenburger nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird nun ein gesondertes Verfahren eingeleitet.
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell