LPI-NDH: Bandendiebstahl

Nordhausen (ots)

Am 09.08.2025 gegen 16:00 Uhr kam es in einem Elektronik- Fachmarkt in der Nordhäuser Landgrabenstraße zu einem Bandendiebstahl. Ersten Ermittlungen zufolge hielten sich insgesamt vier männliche Personen mit mutmaßlichem Migrationshintergrund (Phänotyp: Nordafrikaner / Araber)am Tatort auf. Während einer "Schmiere" stand, sollen die anderen drei im Laden arbeitsteilig vorgegangen sein, um potentielles Beutegut auszumachen und zu entwenden. Letztlich verließen die Personen fluchtartig das Objekt, da sie einen Alarm auslösten. Eine fußläufige Verfolgung durch Mitarbeiter endete an der Tiefgarage der Südharzgalerie. Als Beutegut wurde Unterhaltungselektronik in Form einer Spielkonsole "Nintendo Switch" mit Zubehör (Lenkrad , Kabel) im Wert von ca. 500,- EUR benannt. Leider konnte nur einer der Täter näher beschrieben werden: dieser sei ca. 185 cm groß, von schlanker Statur, ca. 30 Jahre alt, hat schwarzes Haar und entspricht im Wesentlichen dem nordafrikanischen Phänotyp.

Hinweise aus der Bevölkerung zur Täterschaft oder dem Verbleib des Beutegutes nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Aktenzeichen: ST/0206269/2025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

