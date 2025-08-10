PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter Gasdieb

Bleicherode (ots)

Am 10.08.2025 gegen 05:20 Uhr bemerkten Anrufer der Karl-Liebknecht-Straße von Bleicherode ein knackendes Geräusch. Man blickte in Richtung eines nahe gelegenen Supermarktes und sah eine unbekannte Person mit 2 Gasflaschen Richtung Innenstadt weg laufen. Der Täter war ca. 190 cm groß und komplett schwarz bekleidet. Die Tatortuntersuchung ergab, dass die Aufbewahrungsbox für Gasflaschen gewaltsam geöffnet und somit Zugang zum Beutegut erlangt wurde. Der Beuteschaden wurde mit etwa 60,- EUR angegeben. Strafanzeige wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall wurde erstattet. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei Nordhausen gern entgegen. Möglicherweise hat jemand den Täter noch fußläufig mit den beiden Gasflaschen in der Ortslage Bleicherode gesehen oder ggf. im Vorfeld der Tat eine verdächtige Wahrnehmung in Tatortnähe machen können.

Aktenzeichen: ST/0206499/2025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

