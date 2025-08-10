Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kennzeichen entwendet
Steinthaleben (ots)
In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurde in Steinthaleben das hintere Kennzeichen eines VW Passat entwendet. Die Unbekannten hinterließen einen Schaden von etwa 500 Euro.
