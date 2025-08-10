Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bornhagen: Hund im Fahrzeug eingesperrt

Nordhausen (ots)

Am 09.08.2025 / gg. 15:00 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin einen Hund, der über eine Stunde bei hochsommerlichen Temperaturen im verschlossenen Fahrzeug zurückgelassen wurde. Ihren Angaben zufolge hechelte das Tier bereits bedenklich. Sie informierte die Polizei und notierte sich das Kennzeichen. Die verständigte Feuerwehr konnte bei ihrem Eintreffen den weißen Transporter aber nicht mehr auf dem Parkplatz "Zwei-Burgen-Blick" in Bornhagen feststellen. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz auf.

An dieser Stelle ergeht noch einmal der Hinweis, bei den derzeitigen Witterungsbedingungen keine Personen oder Tiere in verschlossenen Fahrzeugen zurück zu lassen. Diese heizen sich innerhalb kürzester Zeit so auf, dass es hierbei zur akuten Gefährdung kommen kann.

