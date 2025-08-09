PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht am Supermarkt

Nordhausen (ots)

Am 08.08.2025 war ein grauer Pkw Audi auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dr.-Robert-Koch-Straße von Nordhausen im Zeitraum 12:45 Uhr bis 13:05 Uhr abgeparkt. Als die Fahrzeugnutzerin vom Einkauf zurück kehrte, musste sie einen Sachschaden im Wert von ca. 1.000,- Euro im Heckbereich des Pkw feststellen. Der bislang unbekannte Verursacher hat vermutlich aus einer gegenüber liegenden Parkfläche rückwärts ausgeparkt, als es zum Verkehrsunfall kam und in der Folge pflichtwidrig den Unfallort verlassen.

Beim Inspektionsdienst Nordhausen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen Unbekannt eröffnet. Hinweise aus der Bevölkerung zu Unfallhergang, einem beteiligten Fahrzeug sowie zum flüchtigen Fahrzeugführer nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Aktenzeichen: VUS/0205489/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 08:01

    LPI-NDH: Kollision mit Streifenwagen in Leinefelde

    Nordhausen (ots) - Am 09.08.2025 / 00:15 Uhr beabsichtigten Beamte der PI Eichsfeld in der Birkunger Straße in Leinefelde, den 53jährigen Fahrer eines E-Bikes einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser ignorierte die Anhaltesignale und beabsichtigte, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Auf einer Wiese wurde der Flüchtige vom Streifenwagen überholt. Der Pkw setzte sich vor das E-Bike. Der 53jährige versuchte ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 15:25

    LPI-NDH: Funke springt von Feuerschale über

    Dingelstädt (ots) - Im Sommer ist es nicht unüblich die lauen Nächte an einem kleinen Feuer zu verbringen. So taten es auch Gartenbesitzer im Beuerschen Weg am Donnerstagabend. Gegen 01.30 Uhr war eine Familienfeier mit dem Ablöschen einer Feuerschale beendet und das Brenngefäß wieder an seinen angestammten Abstellort zurückgetragen worden - neben einen Holzschober. Am Freitag folgte dann das böse Erwachen. Der ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 14:30

    LPI-NDH: Reifen beschädigt

    Roßleben (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Freitag zwischen 20 Uhr und 6 Uhr die Reifen eines Fiat. Durch die Beschädigungen entwich die Luft der Reifen. Das Auto war zum Tatzeitpunkt in der Ziegelrodaer Straße abgeparkt. Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten um Hinweise von Zeugen der Tat. Konnten Sie die Sachbeschädigung beobachten oder Hinweise auf die unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren