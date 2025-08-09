Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unfallflucht am Supermarkt
Nordhausen (ots)
Am 08.08.2025 war ein grauer Pkw Audi auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dr.-Robert-Koch-Straße von Nordhausen im Zeitraum 12:45 Uhr bis 13:05 Uhr abgeparkt. Als die Fahrzeugnutzerin vom Einkauf zurück kehrte, musste sie einen Sachschaden im Wert von ca. 1.000,- Euro im Heckbereich des Pkw feststellen. Der bislang unbekannte Verursacher hat vermutlich aus einer gegenüber liegenden Parkfläche rückwärts ausgeparkt, als es zum Verkehrsunfall kam und in der Folge pflichtwidrig den Unfallort verlassen.
Beim Inspektionsdienst Nordhausen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen Unbekannt eröffnet. Hinweise aus der Bevölkerung zu Unfallhergang, einem beteiligten Fahrzeug sowie zum flüchtigen Fahrzeugführer nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.
Aktenzeichen: VUS/0205489/2025.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell