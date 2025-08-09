Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht am Supermarkt

Nordhausen (ots)

Am 08.08.2025 war ein grauer Pkw Audi auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dr.-Robert-Koch-Straße von Nordhausen im Zeitraum 12:45 Uhr bis 13:05 Uhr abgeparkt. Als die Fahrzeugnutzerin vom Einkauf zurück kehrte, musste sie einen Sachschaden im Wert von ca. 1.000,- Euro im Heckbereich des Pkw feststellen. Der bislang unbekannte Verursacher hat vermutlich aus einer gegenüber liegenden Parkfläche rückwärts ausgeparkt, als es zum Verkehrsunfall kam und in der Folge pflichtwidrig den Unfallort verlassen.

Beim Inspektionsdienst Nordhausen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen Unbekannt eröffnet. Hinweise aus der Bevölkerung zu Unfallhergang, einem beteiligten Fahrzeug sowie zum flüchtigen Fahrzeugführer nimmt die Nordhäuser Polizei gern entgegen.

Aktenzeichen: VUS/0205489/2025.

