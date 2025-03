Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Diebe geben sich als Dachdecker aus und entwenden Schmuck aus Schlafzimmer - Zeugen gesucht

Bad Münder (ots)

Freitagmittag (07.03.2025) gaben sich zwei männliche Personen, gegen 11:50 Uhr, gegenüber einer 83 Jahre alten Frau aus Bad Münder als Handwerker einer örtlichen Dachdeckerei aus und verschafften sich so Zutritt in das Wohnhaus in der Bürgermeister-Graf-Straße in Bad Münder. In einem unbeobachteten Moment entwendeten die Täter Schmuck aus dem Schlafzimmer der 83-Jährigen und entfernten sich, mit dem Vorwand am nächsten Tag zurückkehren zu wollen, in unbekannte Richtung. Die Frau stellte anschließend das Fehlen der Schmuckgegenstände fest. Einer der Täter trug ein dunkelgrünes Hemd, schwarze kurze Haare und einen schwarzen drei-Tage-Bart. Die zweite männliche Person wird mit einem karierten Hemd beschreiben, er trug eine Weste und Arbeitskleidung. Die Person hatte aschblonde Haare. Beide sprachen Hochdeutsch. Die Polizei Bad Münder sucht Personen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können und Auffälligkeiten im Tatzeitraum festgestellt haben. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05042 50640 bei der Polizei Bad Münder zu melden. Insbesondere Senioren stehen im Fokus falscher Handwerker. Die Täter geben sich an der Haustür als Handwerker, Dienstleister oder Amtspersonen aus, um Zugang zu Wohnungen und Häuser zu erlangen. Sobald die Opfer sie in die Wohnung lassen, lenken sie diese ab und suchen nach Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände. Die Polizei rät: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihr Haus. Bestellen Sie die Unbekannten zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Lassen Sie nur Handwerker in Ihr Haus, die Sie selbst bestellt haben. Verlangen Sie grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie diesen sorgfältig. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die zuständige Firma an. Suchen Sie hierbei die Telefonnummer eigenständig raus. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Weitere Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de!

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell