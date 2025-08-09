PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit Streifenwagen in Leinefelde

Nordhausen (ots)

Am 09.08.2025 / 00:15 Uhr beabsichtigten Beamte der PI Eichsfeld in der Birkunger Straße in Leinefelde, den 53jährigen Fahrer eines E-Bikes einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser ignorierte die Anhaltesignale und beabsichtigte, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Auf einer Wiese wurde der Flüchtige vom Streifenwagen überholt. Der Pkw setzte sich vor das E-Bike. Der 53jährige versuchte nun, am Funkstreifenwagen vorbei zu fahren und kollidierte dabei mit der linken Seite des Einsatzfahrzeuges. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,-EUR. Der E-Bike-Fahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Bei der folgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass er augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 15:25

    LPI-NDH: Funke springt von Feuerschale über

    Dingelstädt (ots) - Im Sommer ist es nicht unüblich die lauen Nächte an einem kleinen Feuer zu verbringen. So taten es auch Gartenbesitzer im Beuerschen Weg am Donnerstagabend. Gegen 01.30 Uhr war eine Familienfeier mit dem Ablöschen einer Feuerschale beendet und das Brenngefäß wieder an seinen angestammten Abstellort zurückgetragen worden - neben einen Holzschober. Am Freitag folgte dann das böse Erwachen. Der ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 14:30

    LPI-NDH: Reifen beschädigt

    Roßleben (ots) - Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Freitag zwischen 20 Uhr und 6 Uhr die Reifen eines Fiat. Durch die Beschädigungen entwich die Luft der Reifen. Das Auto war zum Tatzeitpunkt in der Ziegelrodaer Straße abgeparkt. Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten um Hinweise von Zeugen der Tat. Konnten Sie die Sachbeschädigung beobachten oder Hinweise auf die unbekannten ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 14:29

    LPI-NDH: Diebe auf Beutezug in Kleingartenanlage

    Ufhoven (ots) - Vier Gärten einer Kleingartenanlage in der Eisenacher Straße wurden im Zeitraum von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr, von Dieben heimgesucht. Die Unbekannten verschafften sich zu den Gartenhäuschen gewaltsam Zutritt und entwendete aus diesen Werkzeuge, Elektrogeräte und alkoholische Getränke. Der entstandene Gesamtbeuteschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Sachschaden wird auf etwa ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren