Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit Streifenwagen in Leinefelde

Nordhausen (ots)

Am 09.08.2025 / 00:15 Uhr beabsichtigten Beamte der PI Eichsfeld in der Birkunger Straße in Leinefelde, den 53jährigen Fahrer eines E-Bikes einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser ignorierte die Anhaltesignale und beabsichtigte, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Auf einer Wiese wurde der Flüchtige vom Streifenwagen überholt. Der Pkw setzte sich vor das E-Bike. Der 53jährige versuchte nun, am Funkstreifenwagen vorbei zu fahren und kollidierte dabei mit der linken Seite des Einsatzfahrzeuges. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,-EUR. Der E-Bike-Fahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Bei der folgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass er augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, Anzeige erstattet.

