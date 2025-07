Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 31.07.2025

Goslar (ots)

Seesen

Am 30.07.2025 gegen 13:30 Uhr kann die Funkstreife des PK Seesen in der Talstraße einen E-Scooter Fahrer sichten, welcher auf dem Gehweg in Richtung Innenstadt unterwegs ist. Nach Stoppen des Scooters wird ein 31 jähriger Fahrzeugführer aus Seesen festgestellt. Bei der Überprüfung wurde eine fehlende Pflichtversicherung bei dem Kleinstfahrzeug bemerkt. Eine Strafanzeige wurde erstattet und die Weiterfahrt untersagt.

