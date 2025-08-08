PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Funke springt von Feuerschale über

Dingelstädt (ots)

Im Sommer ist es nicht unüblich die lauen Nächte an einem kleinen Feuer zu verbringen. So taten es auch Gartenbesitzer im Beuerschen Weg am Donnerstagabend. Gegen 01.30 Uhr war eine Familienfeier mit dem Ablöschen einer Feuerschale beendet und das Brenngefäß wieder an seinen angestammten Abstellort zurückgetragen worden - neben einen Holzschober. Am Freitag folgte dann das böse Erwachen. Der Holzstapel stand in Flammen, vermutlich durch die Resthitze der Feuerschale entzündet. Der Schreck war jedoch größer als der Sachschaden, der minimal ausfiel.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

