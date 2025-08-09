PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 1 Pkw, 2 Fahrzeugführer, 2 Straftaten

Werther (ots)

Am 08.08.2025 gegen 23:45 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit einem Pkw Skoda das Gelände des Rasthofes bei Werther. Hierbei fuhr er derart über einen Bordstein, dass dabei ein Reifen beschädigt wurde. Einem aufmerksamen Zeugen (an dieser Stelle bedankt sich die Polizei Nordhausen herzlich !) kam dies seltsam vor, sodass ein Notruf abgesetzt wurde. Eingesetzte Kräfte des Inspektionsdienst Nordhausen stellten bei dem Fahrzeugführer letztlich einen Atemalkoholwert von 1,14 Promille fest. Der Herr wurde zum Zwecke einer beweiserheblichen Blutprobenentnahme dem Südharzklinikum zugeführt. Ihn erwartet nun nicht nur eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, aktuell ist auch seine Fahrerlaubnis als ungültig anzusehen.

Damit nicht genug: Am 09.08.2025 gegen 01:00 Uhr nachts wurde das Tatfahrzeug nach erfolgter Reparatur vom Tatort weg gefahren. Es stellte sich heraus, dass der 23-jährige Fahrzeugführer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Die weitere Fahrt wurde untersagt und Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 13:00

    LPI-NDH: Unfallflucht am Supermarkt

    Nordhausen (ots) - Am 08.08.2025 war ein grauer Pkw Audi auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dr.-Robert-Koch-Straße von Nordhausen im Zeitraum 12:45 Uhr bis 13:05 Uhr abgeparkt. Als die Fahrzeugnutzerin vom Einkauf zurück kehrte, musste sie einen Sachschaden im Wert von ca. 1.000,- Euro im Heckbereich des Pkw feststellen. Der bislang unbekannte Verursacher hat vermutlich aus einer gegenüber liegenden ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 08:01

    LPI-NDH: Kollision mit Streifenwagen in Leinefelde

    Nordhausen (ots) - Am 09.08.2025 / 00:15 Uhr beabsichtigten Beamte der PI Eichsfeld in der Birkunger Straße in Leinefelde, den 53jährigen Fahrer eines E-Bikes einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser ignorierte die Anhaltesignale und beabsichtigte, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Auf einer Wiese wurde der Flüchtige vom Streifenwagen überholt. Der Pkw setzte sich vor das E-Bike. Der 53jährige versuchte ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 15:25

    LPI-NDH: Funke springt von Feuerschale über

    Dingelstädt (ots) - Im Sommer ist es nicht unüblich die lauen Nächte an einem kleinen Feuer zu verbringen. So taten es auch Gartenbesitzer im Beuerschen Weg am Donnerstagabend. Gegen 01.30 Uhr war eine Familienfeier mit dem Ablöschen einer Feuerschale beendet und das Brenngefäß wieder an seinen angestammten Abstellort zurückgetragen worden - neben einen Holzschober. Am Freitag folgte dann das böse Erwachen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren