Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 1 Pkw, 2 Fahrzeugführer, 2 Straftaten

Werther (ots)

Am 08.08.2025 gegen 23:45 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit einem Pkw Skoda das Gelände des Rasthofes bei Werther. Hierbei fuhr er derart über einen Bordstein, dass dabei ein Reifen beschädigt wurde. Einem aufmerksamen Zeugen (an dieser Stelle bedankt sich die Polizei Nordhausen herzlich !) kam dies seltsam vor, sodass ein Notruf abgesetzt wurde. Eingesetzte Kräfte des Inspektionsdienst Nordhausen stellten bei dem Fahrzeugführer letztlich einen Atemalkoholwert von 1,14 Promille fest. Der Herr wurde zum Zwecke einer beweiserheblichen Blutprobenentnahme dem Südharzklinikum zugeführt. Ihn erwartet nun nicht nur eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, aktuell ist auch seine Fahrerlaubnis als ungültig anzusehen.

Damit nicht genug: Am 09.08.2025 gegen 01:00 Uhr nachts wurde das Tatfahrzeug nach erfolgter Reparatur vom Tatort weg gefahren. Es stellte sich heraus, dass der 23-jährige Fahrzeugführer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Die weitere Fahrt wurde untersagt und Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

