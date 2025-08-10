Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Sachbeschädigung durch Graffiti
Sondershausen (ots)
In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag besprühten Unbekannte in Sondershausen am Sportzentrum eine Bushaltestelle und eine Fassade mit blau/weißen Graffiti. Die Unbekannten hinterließen den Schriftzug "FSV". Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.
