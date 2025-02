Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Ein 39-jähriger Mann versuchte sich am Samstagnachmittag auf der Autobahn 5 bei der Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach einer Polizeikontrolle zu entziehen und konnte erst nach mehreren Anhalteversuchen in Höhe der Ausfahrt Ettlingen gestoppt werden. Da bislang unklar ist, ob bereits vor der Polizeikontrolle andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, sucht die Polizei nach Zeugen und möglichen Geschädigten.

Nach bisherigen Erkenntnissen fiel der 39-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes S-Klasse mit Münchener Kennzeichen gegen 17:00 Uhr anderen Verkehrsteilnehmern auf der A5 Fahrtrichtung Süden aufgrund seiner wohl unsicheren und rücksichtslosen Fahrweise auf. Offenbar fuhr der 39-Jährige an einem Stauende in Höhe Weingarten unter anderem auf den Standstreifen und soll einen dort außerhalb seines Fahrzeuges stehenden Mann gefährdet haben. Eine verständigte Streife erkannte den Mercedes kurze Zeit später an der Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach und wollte den Pkw-Lenker kontrollieren. Trotz eindeutiger Anhaltezeichen beschleunigte der Mann sein Auto stark und fuhr auf der Autobahn weiter in Richtung Süden. In Höhe einer langgezogenen Rechtskurve unterhalb der Überleitung zur A 8 prallte er mit seinem Fahrzeug in die Mittelleitplanke und beschädigte hierbei den Pkw. Trotz der Kollision setzte der 39-Jährige seine Fahrt auf der A 5 fort. Letztlich gelang es den verfolgenden Beamten den Flüchtigen kurz vor der Ausfahrt Ettlingen mit zwei Streifenwägen zu stellen und ihn vorläufig festzunehmen. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von rund 2,4 Promille. Dem 39-Jährigen wurde der Führerschein beschlagnahmt. Nun muss er mit Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen rechnen.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die von der Fahrweise des Mannes möglicherweise gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 zu melden.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell