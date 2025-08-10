LPI-NDH: Fahrt unter Alkohol

Sondershausen (ots) - Am Samstagmittag wurde in der Kyffhäuserstraße in Bad Frankenhausen ein 21-jähriger mit seinem E-Scooter ohne Versicherungsschutz kontrolliert. In den Abendstunden des Samstags wurde ein weiterer E-Scooter Fahrer ohne Versicherungsschutz festgestellt. Den beiden jungen Männern wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

