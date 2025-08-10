Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrt unter Alkohol
Bad Frankenhausen (ots)
Am Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Weidengasse in Bad Frankenhausen ein Renaultfahrer kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Zudem stand der 29-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.
