Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrt unter Alkohol

Bad Frankenhausen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Weidengasse in Bad Frankenhausen ein Renaultfahrer kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Zudem stand der 29-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren