Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Sondershausen (ots)

Am Samstagmittag wurde in der Kyffhäuserstraße in Bad Frankenhausen ein 21-jähriger mit seinem E-Scooter ohne Versicherungsschutz kontrolliert. In den Abendstunden des Samstags wurde ein weiterer E-Scooter Fahrer ohne Versicherungsschutz festgestellt. Den beiden jungen Männern wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

