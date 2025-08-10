Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: E-Scooter ohne Versicherungsschutz
Sondershausen (ots)
Am Samstagmittag wurde in der Kyffhäuserstraße in Bad Frankenhausen ein 21-jähriger mit seinem E-Scooter ohne Versicherungsschutz kontrolliert. In den Abendstunden des Samstags wurde ein weiterer E-Scooter Fahrer ohne Versicherungsschutz festgestellt. Den beiden jungen Männern wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell