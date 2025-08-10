Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Berauscht im Straßenverkehr
Nordhausen, Bochumer Straße (ots)
Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes unterzogen am 09.08.2025 gegen 22:00 Uhr einen Pkw VW der Verkehrskontrolle. Bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln, welche durch einen positiven Drogenvortest bestätigt wurden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine beweiserhebliche Blutprobenentnahme im Südharzklinikum angeordnet. Es folgt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell