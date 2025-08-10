PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht im Straßenverkehr

Nordhausen, Bochumer Straße (ots)

Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes unterzogen am 09.08.2025 gegen 22:00 Uhr einen Pkw VW der Verkehrskontrolle. Bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln, welche durch einen positiven Drogenvortest bestätigt wurden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine beweiserhebliche Blutprobenentnahme im Südharzklinikum angeordnet. Es folgt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 13:00

    LPI-NDH: Unbekannter Gasdieb

    Bleicherode (ots) - Am 10.08.2025 gegen 05:20 Uhr bemerkten Anrufer der Karl-Liebknecht-Straße von Bleicherode ein knackendes Geräusch. Man blickte in Richtung eines nahe gelegenen Supermarktes und sah eine unbekannte Person mit 2 Gasflaschen Richtung Innenstadt weg laufen. Der Täter war ca. 190 cm groß und komplett schwarz bekleidet. Die Tatortuntersuchung ergab, dass die Aufbewahrungsbox für Gasflaschen gewaltsam geöffnet und somit Zugang zum Beutegut erlangt wurde. ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 09:00

    LPI-NDH: Fahrt unter Alkohol

    Bad Frankenhausen (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Weidengasse in Bad Frankenhausen ein Renaultfahrer kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Zudem stand der 29-jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 09:00

    LPI-NDH: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

    Sondershausen (ots) - Am Samstagmittag wurde in der Kyffhäuserstraße in Bad Frankenhausen ein 21-jähriger mit seinem E-Scooter ohne Versicherungsschutz kontrolliert. In den Abendstunden des Samstags wurde ein weiterer E-Scooter Fahrer ohne Versicherungsschutz festgestellt. Den beiden jungen Männern wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren