Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwerk in der Hecke

Bleicherode (ots)

Am 09.08.2025 gegen 21:45 Uhr wurden Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienst nach Bleicherode beordert. Im dortigen Heerweg sollte es zu einem Brandfall gekommen sein. Dies bestätigte sich insofern, dass eine 2 Meter hohe Hecke auf einer Länge von ca. 20 Metern verbrannt war. Der Sachschaden wurde auf ca. 500,- EUR beziffert. Im Verlauf des Einsatzes wurden Rückstände pyrotechnischer Gegenstände in der verbrannten Hecke aufgefunden und als Beweismittel sicher gestellt. Erste Ermittlungen ergaben, dass in Brandortnähe Feierlichkeiten im Gange waren, in deren Verlauf auch pyrotechnische Erzeugnisse zur Umsetzung gekommen sein sollen. Die Polizei Nordhausen hat hierzu ein Ermittlungsverfahren eröffnet, wobei sachdienliche Hinweise zum Brand gern entgegen genommen werden.

Aktenzeichen: ST/0206356/2025

