Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven

BPOL-CUX: Gewässerverunreinigung südwestlich von Helgoland

Cuxhaven (ots)

Am Abend des 24. Juli 2025 hat das Ölüberwachungsflugzeug Do 228 des Havariekommandos eine Gewässerverunreinigung 25 Kilometer südwestlich von Helgoland in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone festgestellt.

Daraufhin entsandte die Bundesleitstelle See in Cuxhaven das Bundespolizeischiff BP81 "POTSDAM" zum Feststellungsort.

Bei der Verunreinigung handelte es sich um einen 3,3 Kilometer langen und 400 Meter breiten silbernen Ölfilm. Die Beamten stellten zudem einen starken fischartigen Geruch fest.

Aufgrund ihrer Beschaffenheit wurde die Gewässerverunreinigung als "nicht bekämpfungsfähig" eingestuft.

Vor Ort wurden zwei Gewässerproben sowie eine Hintergrundbelastungsprobe entnommen. Außerdem wurden die in der Umgebung ankernden Schiffe befragt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt der maritime Ermittlungsdienst der Bundespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell