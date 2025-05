Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven

BPOL-CUX: Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven präsentiert sich beim 836. Hamburger Hafengeburtstag

Cuxhaven

Die Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven ist mit ihren Einsatzschiffen seit vielen Jahren treuer Gast auf dem Hamburger Hafengeburtstag. Vom 09. bis zum 11. Mai präsentiert sich die BP 81 POTSDAM, eines der modernsten Einsatzschiffe der Bundespolizei, den Besucherinnen und Besuchern des Hafengeburtstages an den Landungsbrücken. Erstmals stellt die Bundespolizei mit einem spektakulären Programmpunkt ihre maritimen Fähigkeiten auf der Elbe dem breiten Publikum dar.

Open Ship

Erkunden Sie das Einsatzschiff der Bundespolizei Am Samstag, den 10. Mai 2025 bietet die Bundespolizei mit dem Einsatzschiff BP 81 POTSDAM an den Landungsbrücken ein Open Ship an. Von 10:00 bis 17:00 Uhr sind Besucherinnen und Besucher an Bord herzlich willkommen. Sie haben die Möglichkeit, das Einsatzschiff in geführten Gruppen zu besichtigen und sich über Technik, Ausrüstung und Aufgaben der Bundespolizei auf Nord- und Ostsee zu informieren. Die Besatzung beantwortet gerne Fragen und gewährt einen Blick hinter die Kulissen und in das Leben an Bord. Wer selbst einmal bei einem Einsatz der Bundespolizei auf See dabei sein möchte, kann dies mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille tun. Für alle, die sich über die beruflichen Perspektiven bei der Bundespolizei informieren möchten, hält das Team der Einstellungsberatung zahlreiche Informationen bereit.

Sicherheitskontrollen

Aufgrund von Sicherheitskontrollen und Schiffsführungen kann es in diesem Jahr zu längeren Wartezeiten kommen. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Tagesplanung. Die Mitnahme von großen Taschen und Kinderwagen an Bord ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.

Maritime Sicherheit auf See - Die Leistungsfähigkeit der Bundespolizei Ein Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 11. Mai 2025, zwischen 10:45 und 11:30 Uhr. Gegenüber den Landungsbrücken werden Einsatzschiff, Polizeihubschrauber, Spezialkräfte der Bundespolizei und Schnellboote die Leistungsfähigkeit modernster Einsatzmittel demonstrieren. Besonders eindrucksvoll ist das Absetzen der Spezialkräfte aus der Luft und die anschließende Landung eines Polizeihubschraubers "Super Puma" auf dem Einsatzschiff, das damit zur multifunktionalen Einsatzplattform wird. Außerdem wird es einen Überflug des Hamburger Rettungshubschraubers "Christoph 29" geben.

