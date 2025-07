Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven

BPOL-CUX: Gewässerverunreinigung in der Nordsee - Tatverdächtiges Fahrzeug festgestellt

Cuxhaven (ots)

In der vergangenen Nacht hat das Ölüberwachungsflugzeug Do 228 des Havariekommandos eine Gewässerverunreinigung in der nordöstlichen deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone in der Nordsee festgestellt.

Daraufhin entsandte die Bundesleitstelle See in Cuxhaven das Bundespolizeischiff BP81 "POTSDAM" zu der bekannten Position, um weitere Proben zu entnehmen.

Die Besatzung entnahm mehrere Gewässerproben und eine Hintergrundbelastungsprobe. Die Gewässerverunreinigung ist knapp 33 Kilometer lang, 900 Meter breit und verläuft in nordöstlicher Richtung in Richtung der dänischen ausschließlichen Wirtschaftszone.

Ein tatverdächtiges Fahrzeug konnte vor Ort ebenfalls durch das Ölüberwachungsflugzeug aufgeklärt werden. Dabei handelt es sich um ein Tankschiff unter schwedischer Flagge, das sich von Antwerpen aus auf dem Weg nach Schweden befindet.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt der maritime Ermittlungsdienst der Bundespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell