POL-HAM: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots) - Durch Beschädigung einer Wohnungseingangstür verschaffte sich ein unbekannter Einbrecher am Samstag, 5. April, zwischen 17.05 und 19.10 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Von-der-Kuhlen-Straße. Nachdem er Schränke und Kommoden durchsucht hatte, flüchtete der Einbrecher mit Schmuck und Bargeld als Diebes-gut in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen ...

