POL-HAM: Scooter-Fahrer flüchtete und verletzt sich leicht

Hamm-Herringen (ots) - Eine 17-jährige Radfahrerin verletzte sich am Mittwoch, 23. Juli, bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße schwer. Gegen 9 Uhr befuhr die Hammerin mit ihrem Fahrrad die Dortmunder Straße in westliche Richtung, genauso wie der 55-jährige LKW-Fahrer. Als der LKW an der Kreuzung Dortmunder Straße/Radbodstraße nach rechts abbog, stieß er mit der Radfahrerin zusammen. Durch die Kollision ...

