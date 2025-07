POL-HAM: Autofahrer verletzt Radfahrerin und entfernt sich vom Unfallort

Hamm-Pelkum (ots) - Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger beschädigte am Mittwoch, 23. Juli, eine Engelsfigur sowie einen Gedenkstein auf dem Friedhof am Friedhofsweg. Gegen 8 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen den Unbekannten und sprachen ihn an, anschließend flüchtete er. Laut Zeugenaussagen war der Täter zirka 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte eine Glatze und trug eine grüne Jacke sowie eine blaue Jeans. ...

