POL-HAM: Sachbeschädigungen auf Friedhof

Hamm-Uentrop (ots) - Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen am Montag, dem 21. Juli, einen polizeibekannten Autoaufbrecher an der Hafenstraße fest. Zuvor hatte sich der Mann aus Hamm an einem geparkten Fahrzeug an der Soester Straße zu schaffen gemacht. Der 29-Jährige, der bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, hebelte zwischen 19:10 Uhr und 22:20 Uhr ein Fahrzeug auf, durchwühlte es und ...

mehr