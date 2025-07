Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Autoaufbruch: 29-Jähriger in JVA gebracht

Hamm-Uentrop (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen am Montag, dem 21. Juli, einen polizeibekannten Autoaufbrecher an der Hafenstraße fest. Zuvor hatte sich der Mann aus Hamm an einem geparkten Fahrzeug an der Soester Straße zu schaffen gemacht.

Der 29-Jährige, der bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, hebelte zwischen 19:10 Uhr und 22:20 Uhr ein Fahrzeug auf, durchwühlte es und flüchtete anschließend unter anderem mit einer Geldbörse als Diebesgut.

Was er nicht wusste: Unter den entwendeten Gegenständen befand sich ein kleines Ortungsgerät. Als der Besitzer des Fahrzeugs den Diebstahl bemerkte, alarmierte er umgehend die Polizei und teilte den Standort mit.

So konnte der 29-Jährige durch zivile Einsatzkräfte auf der Hafenstraße gestellt und festgenommen werden. Teile der zuvor gestohlenen Gegenstände konnten bei ihm sowie in einem Straßenablauf am Lisenkamp sichergestellt werden.

Er kam vorläufig festgenommen ins Polizeigewahrsam und wurde im Laufe des Tages einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell