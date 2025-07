POL-HAM: 34-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am Dienstag, 22. Juli, in der Zeit zwischen 13.45 und 14.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Lilienstraße ein. Der oder die Einbrecher verschafften sich das Aufhebeln einer Tür Zugang. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Die Diebe entwendeten Schmuck. Hinweise zu der oder dem Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 ...

mehr