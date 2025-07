Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 17-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Eine 17-jährige Radfahrerin verletzte sich am Mittwoch, 23. Juli, bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße schwer.

Gegen 9 Uhr befuhr die Hammerin mit ihrem Fahrrad die Dortmunder Straße in westliche Richtung, genauso wie der 55-jährige LKW-Fahrer. Als der LKW an der Kreuzung Dortmunder Straße/Radbodstraße nach rechts abbog, stieß er mit der Radfahrerin zusammen. Durch die Kollision zog sich die Jugendliche schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Der Bereich der Unfallstelle wurde bis Abschluss der Unfallaufnahme gesperrt. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell