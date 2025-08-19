PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, den 18.08.2025, befuhr ein 50-jähriger PKW-Führer aus Lohne gegen 22:00 Uhr die Straße Up`n Felde und beabsichtigte nach links auf die Dinklager Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen aus Dinklage Richtung Addrup fahrenden 56-jährigen PKW-Führer aus Essen (Oldb). Beide PKW stießen zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wurde auf ca. 15000,- EUR geschätzt.

Garrel - Inhalt eines Müllwagens gerät in Brand

Am Montag, den 18.08.2025, meldete der Fahrer eines Müllwagens gegen 14:15 Uhr, dass der geladene Abfall in Brand geraten sei. Auf einem Hof an der Schmählstraße leerte der Fahrer sein Fahrzeug, um ein Ablöschen durch die hinzugerufene Garreler Feuerwehr zu ermöglichen. Überreste von Grillkohle könnten für den Brand verantwortlich sein. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

