Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++ Ergänzende Berichterstattung zur Vermisstensuche in Molbergen/Peheim/Lindern +++

Bezug: Erstmeldung vom 18.08.2025, 11:17 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6098724

Die gesuchte Person konnte gegen 11:30 Uhr im Bereich Peheim nach einem Hinweis aus der Bevölkerung aufgefunden werden. Auch das mitgeführte Fahrzeug war im Bereich der Fundstelle abgestellt. Die Person befand sich in einer hilflosen Lage und wurde rettungsmedizinisch versorgt. Im Anschluss wurde sie einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Wir bedanken uns bei der Bevölkerung für die Mithilfe bei der Suche.

Die Suchmaßnahmen wurden beendet. Es wird daher um die Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung und um die Löschung des Fotos der gesuchten Person gebeten. Vielen Dank.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell