Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek / Höltinghausen - Einbruch in Geräteraum

In der Zeit von Samstag, den 16.08.2025 (14:00 Uhr), bis Dienstag, den 19.08.2025 (11:00 Uhr), verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem verschlossenen Geräteraum auf einem Grundstück am Blumenweg in Höltinghausen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden diverse Werkzeuge entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter 04473/932180 entgegen.

Löningen - Müll illegal entsorgt

In der Zeit von Montag, den 18.08.2025 (18:00 Uhr) bis Dienstag, den 19.08.2025 (19:30 Uhr), lud eine unbekannte Person diversen Verpackungsabfall, unter anderem Kartonagen und Styropor, zwischen einer Hecke und den Bahngleisen an der Straße Talesch in Löningen ab. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

