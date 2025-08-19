Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Nach Hinweis aus der Bevölkerung: Der 88-jährige Vermisste wurde aufgefunden

Am Dienstag, den 19.08.2025, erhielt die Polizei in Vechta gegen 13:00 Uhr aus der Bevölkerung heraus einen telefonischen Hinweis, wonach man eine lebensältere, männliche Person bereits am Sonntag in einem Waldstück an der Lohner Straße, unweit der Anschlussstelle zur B69, gesehen habe. Aufgrund der seit Montag veröffentlichten Öffentlichkeitsfahndung habe man nun Rückschlüsse zu dieser Beobachtung gezogen und daraufhin am heutigen Tag die Polizei verständigt. Unverzüglich wurden Einsatzkräfte zur beschriebenen Örtlichkeit entsandt. Im Bereich einer Böschung konnte ein Mann aufgefunden und als die vermisste Person identifiziert werden. Unverzüglich wurde der Rettungsdienst hinzugezogen und der Mann zur weiteren Untersuchung einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Sein Zustand wurde nach bisheriger Einschätzung als entkräftigt, aber stabil eingeordnet.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bedankt sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich bei der Bevölkerung, die zum Auffinden des vermissten Mannes beigetragen hat.

Die Suchmaßnahmen wurden beendet. Es wird daher um die Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung und um die Löschung des Fotos der gesuchten Person gebeten. Vielen Dank.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell