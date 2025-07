POL-COE: Ascheberg, Zur Davert/Grauer Mazda CX-5 beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an einem Auto die Radmuttern des Vorderrades der Fahrerseite gelockert. Es stand an der Von-Ketteler-Straße in Herbern. Während der Fahrt löste sich der Reifen bei geringem Tempo. Dem Fahrer gelang es, das Fahrzeug zu stoppen. Die Tatzeit liegt zwischen 22 Uhr am Mittwoch (02.07.25) und 6 Uhr am Donnerstag (03.07.25). Die Polizei ...

