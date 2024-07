LPI-J: Geschwindigkeitskontrollen

Weimar (ots) - Am 04.07.2024 gegen 22:30 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Skoda die Landstraße aus Niedergrunstedt kommend in Richtung Weimar. Ca. 500 Meter nach dem Ortsausgang Niedergrunstedt lief plötzlich ein Frischling über die Fahrbahn. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung wurde das Tier vom Pkw erfasst. Der Frischling verendete an der Unfallstelle, am Skoda entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

