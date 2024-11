POL-HAM: Einbrecher-Duo stiehlt Schmuck und Bargeld aus Wohnhaus

Hamm-Heessen (ots) - Unbekannte sind in der Zeit von Sonntag, 17. November, um 11 Uhr bis 18.45 Uhr am Dienstag, 19. November, in sechs Gartenlauben in einer Kleingartenanlage an der Straße Kornmersch eingebrochen. Durch das gewaltsame Öffnen von Fenstern und Türen gelangten die Unbekannten in die Gartenlauben und durchsuchten sie nach Diebesgut. In einer Laube öffneten und verzehrten sie Lebensmittel. Ob die Täter ...

