POL-PDMY: Bodenverunreinigung durch Altöl

Sinzig (ots) - Am Mittwoch, den 12.03.2025, gegen 05:30 Uhr, fand ein Raubüberfall auf den EDEKA in der Kölner Straße in Sinzig statt. Zur Tatzeit folgten zwei maskierte Täter über einen Seiteneingang zwei Mitarbeitern in den Markt, welche gerade ihre dortige Arbeit antreten wollten. Mittels Vorhalten eines Messers forderten die Täter die Angestellten dazu auf, diesen Zugang zu einem Tresor mit Tageseinnahmen zu ...

