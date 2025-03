POL-PDMY: Öltanks entsorgt - Zeugen gesucht

Urschmitt (ots) - Am Montag, den 10.03.2025 ereignete sich um 13:04 Uhr in der Oberstraße in Urschmitt ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei vergaß der Fahrer eines Seitenlader-LKW vor dem Losfahren den seitlich ausfahrbaren Hydraulikarm einzufahren, woraufhin dieser mit einer Mauer, einer Straßenlaterne, sowie der Außenfassade einer alten Scheune kollidierte. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Die ...

