POL-PDMY: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Kriminalinspektion Mayen (ots) - Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom Freitag, 07.03.25 auf den Samstag, 08.03.25 in eine Solarparkanlage in Ulmen, Industriestraße ein, in dem sie ein Zaunelement abmontierten. Anschließend schnitten die Täter die Kabelzuleitungen zu den Solarpaneelen ab und entwendeten diese. So gelangten die Täter an ca. 1 bis 1,5 Tonnen ...

