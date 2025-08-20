Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Kiosk

Am Dienstag, den 19.08.2025, betraten bis zu drei unbekannte Täter gegen 15:10 Uhr ein Kiosk an der Oldenburger Straße. Nach bisheriger Erkenntnis lenkte eine Frau andere Kunden in dem Kiosk ab, während ein Mann das Personal täuschte und dadurch Geld aus der Kasse entnahm. Unter Umständen könnte eine dritte Person in der Tat involviert gewesen sein. Erst im Nachgang wurde das Fehlen des Geldes festgestellt. Die männliche Person konnte wie folgt beschrieben werden: - Kräftige Statur - Südländisches Erscheinungsbild - Ca. 30-40 Jahre - Weißes geöffnetes Hemd - Weiße kurze Hose - Weiße Sneaker mit drei schwarzen Streifen - Schwarze Bauchtasche umgehängt - Braunes Cappy Die weibliche Person konnte wie folgt beschrieben werden: - Südländisches Erscheinungsbild - Ca. 30-40 Jahre - Brille - Auffälliger weißer Hut - Grau-schwarze Bluse - Schwarze Hose - Blaue Umhängetasche Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, den 19.08.2025, wurde gegen 02:45 Uhr ein 49-jähriger PKW-Führer aus Vechta einer Verkehrskontrolle auf der Bakumer Straße unterzogen. Hierbei stellte sich im Rahmen eines Vortests eine Atemalkoholkonzentration von 0,56 Promille heraus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Eine Person bei Verkehrsunfall verletzt

Am Dienstag, den 19.08.2025, befuhr eine 35-jährige PKW-Führerin aus Marl und deren Beifahrer (39 J, Marl), den Südring in Fahrtrichtung Dinklager Straße. Vor einem Kreisverkehr musste die 35-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah eine nachfolgende 39-jährige PKW-Führerin aus Rahden und fuhr auf. Infolge des Zusammenstoßes wurde der 39-jährige Beifahrer aus Marl leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR.

Dinklage - Schwerer Verkehrsunfall - Drei Personen verletzt

Am Mittwoch, den 20.08.2025, kam es auf der Lohner Straße gegen 07:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Betroffen war der Abschnitt zwischen Kreisverkehr und Burgallee. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger PKW-Führer aus Dinklage und dessen Beifahrer (40 J., Dinklage) die Lohner Straße in Fahrtrichtung Lohne. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Dinklager im Verlauf auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem PKW zusammen, der von einer 60-jährigen Dinklagerin geführt wurde. Die Dinklagerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht, die beiden Männer wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist derzeit unklar. Vor Ort war ebenfalls die Feuerwehr Dinklage eingesetzt. Die Straße wurde für die Verkehrsunfallaufnahme und Aufräumarbeiten für ca. eine Stunde voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

Goldenstedt / Lutten - Stromverteiler in Schweinestall in Brand geraten

Am Dienstag, den 19.08.2025, wurde per Notruf gegen 08:55 Uhr mitgeteilt, dass dichter Qualm aus einem Schweinestall an der Oststraße in Lutten dringe. Mit ca. 65 Einsatzkräften rückten die Feuerwehren Goldenstedt, Lutten und Vechta zum Brandort aus. Im Schweinestall wurde ein in Brand geratener Stromverteilerkasten festgestellt. Das Feuer konnte schnell bekämpft werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich ca. 1600 Schweine im Stall. Für den Brand ursächlich könnte ein technischer Defekt gewesen sein. Der Schaden wurde auf ca. 15000,- EUR geschätzt. Neben der Polizei war auch ein Rettungswagen vor Ort.

