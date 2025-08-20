Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++ Ergänzende Pressemitteilung zur Serie schwerer Raubüberfälle aus dem Landkreis bei Aktenzeichen XY - Ungelöst +++

Bezug zur Meldung vom 12.08.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6095400

In Bezug zur Vorstellung der Raubserie aus dem Landkreis Vechta bei Aktenzeichen XY-Ungelöst am Mittwoch, den 20. August 2025 (ab 20:15 Uhr), weist die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta auf die Freischaltung eines Hinweisportales hin. Unter https://nds.hinweisportal.de/raubserie-combi-lk-vechta können Zeugen und Mitwissende, auch anonym, mit der Polizei in Kontakt treten.

Im Anhang ist auch ein QR-Code mit dem Link zum Hinweisportal hinterlegt.

