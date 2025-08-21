Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Montag, 18. August 2025 12:00 Uhr bis Mittwoch, 20. August 2025 13:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein Einfamilienhaus in der Kämper Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Ob und welches Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Eine Schadenshöhe liegt noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Emstek - Pkw-Diebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten auf unbekannte Art und Weise einen BMW 320d, Kabrio in schwarz. Der Pkw war auf einem Hof in der Straße Zum Gogericht abgestellt worden. Der Schaden dürfte im unteren 5-stelligen Bereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen.

Lindern - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Mittwoch, 20. August 2025 gegen 04:00 Uhr beschmierten unbekannte die Wand einer Turnhalle in der Schulstraße mit Farbe. Der Schaden wurde auf 200,00 Euro geschätzt. Im gleichen Zeitraum beschädigten unbekannte ein Bushäuschen in der Lastruper Straße und besprühten auch dieses mit Farbe. Hier entstand ein Schaden von ca. 100,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/932860) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 20. August 2025 in der Zeit zwischen 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw Mazda 6 in weiß mit Münchener Ortskennung, welcher auf einem Parkstreifen in der Industriestraße stand. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Cloppenburg - Unterschlagung eines Radladers / Übergabe auf dem Marktplatz - Zeugenaufruf

Bereits am Dienstag, den 12.08.2025, kam es ca. zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr auf dem Marktplatz an der Eschstraße in Cloppenburg im Rahmen eines Anleihvorgangs zur Übergabe eines gelben Radladers der Marke "Wacker". Der Sachverhalt habe sich demnach im hinteren Teil des Marktplatzes in unmittelbarer Nähe zur Fritz-Reuter-Straße zugetragen.

Bisherige Ermittlungen haben gezeigt, dass diese Anleihe seitens der derzeit unbekannten Täter nur vorgetäuscht war, um unrechtmäßig in den Besitz der Arbeitsmaschine zu gelangen. Nach derzeitiger Einschätzung wurde der Radlader im genannten Zeitraum vom Marktplatz gefahren oder auf einen Tieflader bzw. Anhänger verladen.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise durch die Bevölkerung: Wer hat den Radlader oder ein mögliches Zugfahrzeug bzw. einen Anhänger im angegebenen Zeitraum gesehen? Sollte es unter Umständen sogar Videomaterial von Anliegern geben, die diesen Vorgang zeigen, wird um Information bzw. Übermittlung an die Polizei in Cloppenburg gebeten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

