Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - vers. Einbruch in Reisebüro

In der Zeit von Mittwoch, 20. August 2025 18:30 Uhr bis Donnerstag, 21. August 2025 10:00 Uhr versuchten derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Reisebüro in der Hagenstraße zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Durch den Versuch wurde die Tür beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Emstek / OT Hoheging - Brand einer Arbeitsmaschine

Am Donnerstag, 21. August 2025 gegen 15:30 Uhr geriet bei Baumtransportarbeiten der Motorraum einer Arbeitsmaschine in Brand. Der Brandentdecker konnte den Brand eigenständig löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek war für Nachlöscharbeiten vor Ort. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht

In Zeitraum von Mittwoch, 20. August 2025 20:15 Uhr bis Donnerstag 21. August 2025 05:50 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Ford Focus in grau, welcher in der Große Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell