Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Widerstand und versuchtem Raub von Dienstwaffe: Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (04.07.2025) einen 33 Jahre alten Mann an der Burgunderstraße festgenommen, der sich mit einem mutmaßlich gefälschtem Dokument ausgewiesen und sich anschließend gegen seine Festnahme gewehrt haben soll. Die Beamten kontrollierten gegen 19.35 Uhr den 33-Jährigen. Dieser zeigte einen mutmaßlich gefälschten Ausweis vor. Zudem fanden die Beamten in seinem Rucksack etwas Heroin und mutmaßlich gestohlenes Parfum. Der 33-Jährige versuchte zu flüchten und konnte zunächst von einem Polizeibeamten eingeholt werden. Der Tatverdächtige wehrte sich gegen seine Festnahme und versuchte die Dienstwaffe des Beamten aus dem Holster zu reißen, was durch die Unterstützung weiterer Polizeibeamten und dem Einsatz des Schlagstocks verhindert werden konnte. Ein Polizeibeamter zog sich leichte Verletzungen zu und musste seinen Dienst vorzeitig beenden. Der 33-Jährige musste ebenfalls von Rettungskräften behandelt werden. Der Tatverdächtige mit indischer Staatsangehörigkeit wurde am Samstag (05.07.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

