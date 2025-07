Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Auseinandersetzung in der Nacht zum Sonntag (06.07.2025) vor einem Biergarten im Schlossgarten. Zwei Männer gerieten gegen 00.10 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache vor dem Biergarten in Streit. In dessen Verlauf zogen sich der 17- und 33-Jährige Verletzungen zu, die mutmaßlich durch einen scharfen Gegenstand verursacht wurden. Ein Zeuge, der auf den Vorfall aufmerksam wurde, alarmierte die Polizei. Rettungskräfte brachten die verletzten Männer zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Auseinandersetzung gingen zwei unbeteiligte männliche Personen dazwischen und versuchten die Streitigkeit zu schlichten. Diese und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum genauen Tatablauf dauern an.

