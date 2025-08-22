PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 21: August 2025 gegen 09:55 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Lkw die B72 in Richtung Cloppenburg. Hierbei übersah er, dass ein vorausfahrender 57-jähriger Friesoyther aufgrund eines abbiegenden Pkw die Geschwindigkeit seines Pkw verringerte. Der 61-Jährige fuhr auf den Pkw des 57-jährigen auf, dieser wurde auf den Pkw einer 55-jährigen aus dem Moormerland geschoben. Durch den Unfall wurde die 55-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 9.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

