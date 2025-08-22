Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person
Am Donnerstag, 21: August 2025 gegen 09:55 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Lkw die B72 in Richtung Cloppenburg. Hierbei übersah er, dass ein vorausfahrender 57-jähriger Friesoyther aufgrund eines abbiegenden Pkw die Geschwindigkeit seines Pkw verringerte. Der 61-Jährige fuhr auf den Pkw des 57-jährigen auf, dieser wurde auf den Pkw einer 55-jährigen aus dem Moormerland geschoben. Durch den Unfall wurde die 55-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 9.000,00 Euro.
