Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuge beschädigt und Polizeibeamte angegriffen - Zwei Beamte verletzt

Stuttgart-West (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann hat am Freitagnachmittag (30.05.2025) in der Schloßstraße randaliert und bei seiner vorläufigen Festnahme eine 32 Jahre alte Polizeibeamtin und einen 27 Jahre alten Beamten verletzt. Mehrere Zeugen meldeten gegen 15.30 Uhr einen Streit in einer Wohnung an der Schloßstraße, bei dem bereits Gegenstände auf die Straße geworfen wurden. Als die Beamten an der Schloßstraße eintrafen, beobachteten sie, wie der 20-Jährige einen geparkten Mercedes beschädigte, bevor er die Beamten angriff. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme leistete er Widerstand, schlug nach der Beamtin und dem Beamten und verletzte beide. Während der vorläufigen Festnahme des 20-Jährigen kam ein 21-Jähriger hinzu, mit dem sich der 20-Jährige zuvor offenbar gestritten hatte. Auch er leistete bei seiner vorläufigen Festnahme Widerstand. Der 27-Jährige Polizist und die 32 Jahre alte Polizistin mussten in einem Krankenhaus behandelt werden und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Während der 20-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, brachten Polizisten den 21-Jährigen in eine psychiatrische Einrichtung. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern an.

