POL-S: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Kaltental (ots)

Eine Leichtverletzte und etwa 100 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag in Stuttgart-Kaltental ereignet hat. Eine 72 Jahre alte Frau befuhr gegen 15.30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Böblinger Straße in stadteinwärtiger Richtung und wurde von einem Pkw überholt. Als dieser nach rechts in die Engelboldstraße abbog, touchierte er das Fahrrad der Seniorin, welche daraufhin stürzte. Der vermutlich graue Pkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Radfahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

