POL-S: Fahrzeug in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Zwei unbekannte Männer haben versucht, am Donnerstag (29.05.2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Johannesstraße einzubrechen. Die beiden Männer wollten gegen 04.00 Uhr eine Wohnungstür aufzubrechen, scheiterten aber. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses traf die beiden Männer im Treppenhaus an, woraufhin die Tatverdächtigen in Richtung Rosenbergstraße flüchteten. Die Männer ...

