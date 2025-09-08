Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: 69-Jähriger verliert viel Geld an Anlagebetrüger
Erfurt (ots)
In den vergangenen Wochen wurde ein 69-jähriger Erfurter Opfer von Anlagebetrügern. Anfang Mai war er im Internet auf der Suche nach einer Investitionsmöglichkeit fündig geworden. Über eine Onlineplattform überwies er insgesamt 35.000 Euro in der Hoffnung auf hohe Gewinne. Als er Anfang September eine Auszahlung beantragen wollte, erhielt er weder Geld noch Zugriff auf seine Investition. Der Mann erkannte den Betrug und erstattete am Samstagnachmittag Anzeige bei der Polizei. (SE)
