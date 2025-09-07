PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pech im Spiel

Erfurt (ots)

Gutgläubigkeit wurde einem 40-jährigen am Samstagmittag zum Verhängnis. Er hielt sich in einer Spielothek in der Erfurter Innenstadt auf. Im Glauben, dass man sich unter Gleichgesinnten nicht bestiehlt, ließ der Geschädigte einen Geldschein auf einem der Automaten liegen, während er selbst zur Toilette musste. Als er schließlich zurück kam, waren Geld und Täter bereits unerkannt entkommen. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls auf. (TH)

